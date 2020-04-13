  • الإثنين 13 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر10:47 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطقس

الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد.. وتحذر من برودة الجو

الشرطة السعودية

فيديو/ خمور وإطلاق نار في شوارع الرياض.. ما القصة؟

هالة زايد

"الصحة": 125 إصابة جديدة بـ"كورونا".. و5 حالات وفاة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هكذا أنقذ الرئيس الملايين من "كورونا"

بوتين والسيسي

روسيا تدخل على خط أزمة سد النهضة

شومان وابنته

ابنة "شومان" تفجر مفاجأة: "تبرؤي منه ليس بسبب مواقفه السياسية"

صورة

"محمد صلاح" يتعرض لصدمة غير متوقعة

مستشفى مارمرقس

إغلاق مستشفى "مار مرقس" بعد الاشتباه في خمس حالات بـ"كورونا"

جمال قطب

وفاة الشيخ جمال قطب بشكل مفاجيء تاركًا وصية غريبة

كورونا- أرشيفية

ارتفاع كبير في أعداد ضحايا ومصابي كورونا حول العالم

أسامة هيكل: 3378 مواطنا عالقًا بالخارج بسبب "كورونا"

الحياة السياسية

أسامة هيكل
أسامة هيكل
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

وزير الإعلام : مصر محظوظة بأزمة كورونا لهذا السبب الهام

#

وزير الإعلام : قلقون من رمضان.. والكورة في ملعب هؤلاء

#

اتجاه لمد حظر التجوال .. وزيادة ساعاته غير مطلوبة حاليا‎

#

وزير الإعلام يحسم الجدل حول قرار الإغلاق الكامل

أعلن وزير الإعلام أسامة هيكل، أنه تم خلال اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مناقشة ملف العالقين في الخارج، مشيرا إلى أن العالقين يصل عددهم إلى 3378 مواطنا.

وأشار إلى أن العالقين يتوزعون على عدد من الدول العربية والإفريقية، والأوروبية، والآسيوية، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا.

وأوضح أنه تبين من خلال العرض الذي قدمه وزير الخارجية، أن عدد هؤلاء العالقين يصل إلى 3378، مشيرا إلى أنه تم تعريف العالق بأنه كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى هذه الدول، أو كان مسافرا بغرض السياحة، أو في رحلة علاج، أو في مهمة عمل، أو نشاط تجاري، أو ثقافي، أو كان حاضرا في مؤتمر بالخارج، أو من شريحة الطلاب ممن أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران.

وأضاف: "تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن هؤلاء يتم التعرف على أنهم عالقون من خلال تأشيرة الخروج الخاصة بهم، وأنه سيتم خلال الأيام المقبلة إعلان القواعد والجداول الخاصة بإعادتهم، وطرق ونظام إعادتهم من خلال السفارات المصرية".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» انخفاض كبير فى إصابات "كورونا" بإيطاليا
» "محمد صلاح" يتعرض لصدمة غير متوقعة
» استرداد 2 مليون متر تعديات على أملاك الدولة
» فيديو صادم للتخلص من موتى "كورونا" بأمريكا
» استئناف دوري الأبطال والدوري الأوروبي بدون جمهور
» كورونا.. ارتفاع كبير فى وفيات كندا
» هل ينتقل كورونا عن طريق القطط والكلاب؟.. الصحة العالمية تجيب
» إغلاق مستشفى مارمرقس بالإسكندرية بعد اشتباه إصابات بكورونا
» إسبانيا تخفف إجراءات العزل
» الكويت تتشح بالسواد حزنًا على رحيل"المطيري" بـ"كورونا"
» فصل إلكتروني للمعلم والطلاب.. التعليم توضح ماهية «إدمودو»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:06 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية