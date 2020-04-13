أسامة هيكل: 3378 مواطنا عالقًا بالخارج بسبب "كورونا"

أعلن وزير الإعلام أسامة هيكل، أنه تم خلال اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مناقشة ملف العالقين في الخارج، مشيرا إلى أن العالقين يصل عددهم إلى 3378 مواطنا.

وأشار إلى أن العالقين يتوزعون على عدد من الدول العربية والإفريقية، والأوروبية، والآسيوية، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا.

وأوضح أنه تبين من خلال العرض الذي قدمه وزير الخارجية، أن عدد هؤلاء العالقين يصل إلى 3378، مشيرا إلى أنه تم تعريف العالق بأنه كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى هذه الدول، أو كان مسافرا بغرض السياحة، أو في رحلة علاج، أو في مهمة عمل، أو نشاط تجاري، أو ثقافي، أو كان حاضرا في مؤتمر بالخارج، أو من شريحة الطلاب ممن أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران.

وأضاف: "تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن هؤلاء يتم التعرف على أنهم عالقون من خلال تأشيرة الخروج الخاصة بهم، وأنه سيتم خلال الأيام المقبلة إعلان القواعد والجداول الخاصة بإعادتهم، وطرق ونظام إعادتهم من خلال السفارات المصرية".



