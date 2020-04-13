  • الإثنين 13 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر10:47 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطقس

الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد.. وتحذر من برودة الجو

الشرطة السعودية

فيديو/ خمور وإطلاق نار في شوارع الرياض.. ما القصة؟

هالة زايد

"الصحة": 125 إصابة جديدة بـ"كورونا".. و5 حالات وفاة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هكذا أنقذ الرئيس الملايين من "كورونا"

بوتين والسيسي

روسيا تدخل على خط أزمة سد النهضة

شومان وابنته

ابنة "شومان" تفجر مفاجأة: "تبرؤي منه ليس بسبب مواقفه السياسية"

صورة

"محمد صلاح" يتعرض لصدمة غير متوقعة

مستشفى مارمرقس

إغلاق مستشفى "مار مرقس" بعد الاشتباه في خمس حالات بـ"كورونا"

جمال قطب

وفاة الشيخ جمال قطب بشكل مفاجيء تاركًا وصية غريبة

كورونا- أرشيفية

ارتفاع كبير في أعداد ضحايا ومصابي كورونا حول العالم

الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد.. وتحذر من برودة الجو

آخر الأخبار

الطقس
الطقس
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد

#

الأرصاد تحذر من طقس الغد

#

الجو حر بكرة.. الأرصاد تعلن طقس الغد

#

سقوط أمطار.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الثلاثاء

حذرت الأرصاد من برودة الجو ليلًا غدًا الثلاثاء، حيث يتوقع خبراء الهيئة أن يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق متفرقة، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وعلى شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح نشطة.. وعلى جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 15 26
شبين الكوم 14 25
طنطا 14 25
دمنهور 14 23
الإسكندرية 12 22
بلطيم 12 22
مطروح 10 20
السلوم 09 23
سيوة 10 24
بورسعيد 14 22
دمياط 14 21
الزقازيق 13 25
الإسماعيلية 13 27
السويس 13 26
العريش 12 22
رفح 12 22
رأس سدر 14 25
نخل 10 24
نويبع 18 28
طابا 14 26
كاترين 06 21
الطور 17 26
شرم الشيخ 20 28
الغردقة 18 28
مرسى علم 17 27
الفيوم 14 27
بني سويف 14 27
المنيا 13 27
أسيوط 13 28
سوهاج 15 28
قنا 16 29
الأقصر 17 30
أسوان 18 30
أبو سمبل 18 29
الوادي الجديد 14 29
شلاتين 17 30
أبو رماد 18 31
حلايب 20 27
رأس حدربة 19 26

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» انخفاض كبير فى إصابات "كورونا" بإيطاليا
» "محمد صلاح" يتعرض لصدمة غير متوقعة
» استرداد 2 مليون متر تعديات على أملاك الدولة
» فيديو صادم للتخلص من موتى "كورونا" بأمريكا
» استئناف دوري الأبطال والدوري الأوروبي بدون جمهور
» كورونا.. ارتفاع كبير فى وفيات كندا
» هل ينتقل كورونا عن طريق القطط والكلاب؟.. الصحة العالمية تجيب
» إغلاق مستشفى مارمرقس بالإسكندرية بعد اشتباه إصابات بكورونا
» إسبانيا تخفف إجراءات العزل
» الكويت تتشح بالسواد حزنًا على رحيل"المطيري" بـ"كورونا"
» فصل إلكتروني للمعلم والطلاب.. التعليم توضح ماهية «إدمودو»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:06 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية