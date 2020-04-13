وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز هذا الرقم الصادم

13 أبريل 2020 - 11:59 م

ارتفعت وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 23 ألفا و70.



ووفقًا لمعطيات جامعة جونز هوبكنز، الإثنين، فإن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد، بلغ 572 ألفا و169.



فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 42 ألفا و324.



ولا تزال نيويورك تتصدر وفيات الولايات الأمريكية، حيث تخطت، الإثنين، 10 آلاف.



وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، يليها في الوفيات إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا، وفي الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.



والجمعة، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، لن يتجاوز 100 ألف، قائلا: "هناك علامات واضحة على نجاح خطتنا لإنقاذ الأرواح".