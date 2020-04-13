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وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة للمصريين العالقين بالخارج

الحياة السياسية

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة و شئون المصريين بالخارج
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة و شئون المصريين بالخارج
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المصريون ـ متابعات

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قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنه منذ بداية ظهور أزمة كورونا المستجد، وتلقت الوزارة العديد من طلبات من المصريين العالقين خارج مصر، للعودة إلى بلادهم مرة أخرى، مناشدة كل المصريين العالقين بضرورة تسجيل بياناتهم لدى السفارات المصرية بالبلاد التى يتواجدون فيها.
وأضافت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، فى تصريحات لبرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد ابو بكر، المذاع على قناة ON، أن الوزارة تعيد الآن العالقين من الخارج الذين يعملون فيزا، أى إقامة ليست ثابتة، مشيرا إلى أن هذه هى المرحلة الأولى، وأن المرحلة الثانية هى إعادة المصريين المقيمين فى الخارج الذين لديهم إقامة لأن كل المصريين يريدون العودة لبلادهم بسبب الظروف الراهنة التى يشهدها العالم.
ووجهت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، رسالة إلى المصريين بالخارج قائلة: رفقا بالوطن، موضحة أن الدولة المصرية تسعى لإعادة كل المصريين المتواجدين فى الخارج ولكن لابد من الوعى بقدرة الدولة الاستيعابية ، مشيرة إلى أن المصريين فى الخارج يتضمنون العديد من الشرائح والدولة تهتم بجميع المصريين فى الخارج.
وفى وقت سابق أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن الدولة لا تستهين بغنى أو فقير من العالقين فى الخارج ، قائلة :"عندنا شرائح كتيرة من العالقين و بنشتغل على تلبية استغاثاتهم وطلباتهم".
وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، فى تصريحات لها، قائلة: "أحب بس أوضح موضوع شريحة العالقين المصريين فى المالديف اللى أكلمت عليها ضمن شرائح المصريين فى الخارج"
 وتابعت وزيرة الهجرة :"الناس الموجودة فى المالديف و بالي و جاكرتا و تايلاند و باكستان و الهند مصريين زيهم زى أى عالقين مصريين فى كل أنحاء العالم، الناس دى معظمهم من أسر متوسطه وانقطعت عنهم سبل الإعاشة وعلى فكرة عددهم كبير".
 وأكدت مكرم قائلة:"الدولة اول ما بدأت تعيد العالقين أدت الأولوية لأبناء مصر في المملكة العربية السعودية والكويت، ورجعت الآلاف من العالقين أما المقيمين اللى عايزين يرجعوا، ح يجيى دورهم ان شاء الله.

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