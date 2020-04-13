» عمرو أديب: أنا فخور بهذا المنظر الحضاري المشرف

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أشاد الإعلامي عمرو أديب بنظام المواطنين أثناء توزيع منحة الـ500 جنيه على العمالة غير المنتظمة المتضررة من كورونا بالقاهرة والمحافظات.
وأضاف أديب خلال برنامجه الحكاية المذاع على قناةmbcمصر" اللي حصل النهاردة في توزيع المنحة مزيكا؛ مجهود الدولة ونظامها".
ووجه أديب رسالة شكر للمسئولين، قائلا" الناس اللي طلعت الشغل ده النهاردة لازم لهم نيشان". 

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