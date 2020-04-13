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مصرع 19 شخصا جراء الأعاصير في 4 ولايات أمريكية

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المصريون ووكالات

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لقي 19 شخصا مصرعهم، وتضررت المئات من المنازل والأبنية، بسبب الأعاصير والعواصف التي ضربت أربع ولايات بالمناطق الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلنت وكالة إدارة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي، الاثنين، في تغريدة نشرتها عبر تويتر، مصرع 11 شخصا في الولاية.
وفي ولاية جورجيا توفي 5 أشخاص داخل منزلين دمرهما الإعصار في منطقة موراي كاونتي.
وسقطت شجرة على شخص في منطقة كارترسفيل التابعة للولاية فأودت بحياته.
وعثر على جثتي شخصين تحت أنقاض المنازل المدمرة في ولايتي أركنساس وكارولاينا الجنوبية.
وذكرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، أن ما يقرب من 34 إعصارًا على الأقل، ضرب منذ الأمس ولايات تكساس ولويزيانا وميسيسيبي وجورجيا، وتضرر منها أكثر من 150 مليون شخص.
وأفادت تقارير صحفية أن أكثر من 860 ألف شخص تركوا بدون كهرباء بسبب الأمطار والأعاصير التي ضربت حوالي 11 ولاية.
وألحقت العواصف والأعاصير أضرارا بمئات المنازل والمباني، وتساقطت الأشجار على الطرق وفوق الأسلاك الكهربائية.
وتضرر ما لا يقل عن 150 منزل ومكان عمل في ولاية تينيسي.
وقال جيمي مايو عمدة مدينة مونرو في ولاية لويزيانا في تصريح لـ"سي إن إن": "تضرر هنا ما بين 200 إلى 300 منزل على الأقل".
على صعيد آخر، طلبت السلطات من المواطنين في الولايات التي تضررت بفعل أحوال الطقس السيئة، إعطاء الأولوية للاحتماء من الأعاصير من خلال إزالة قواعد المسافة الاجتماعية المطبقة في إطار التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وصرحت أنه يمكنهم التجمع في ملاجئ آمنة عن طريق إغلاق وجوههم.
كما أعلن حاكم ولاية ميسيسيبي تيت ريفز "حالة طوارئ" بسبب العواصف والأعاصير التي ضربت جميع أنحاء الولاية ليلة الأحد.
يُذكر أن العاصفة التي تتحرك باتجاه الشمال الشرقي بسرعة 80 إلى 113 كيلومترا في الساعة، ستضرب نيويورك، الولاية الأكثر تضررا من وباء كورونا في الولايات المتحدة.
وحذر عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو المواطنين عبر تويتر بقوله: "عاصفة قوية وأمطار غزيرة في طريقها إلى نيويورك، إذا لم يكن عليك الخروج ، فابق في منزلك".
وقال حاكم الولاية أندرو كومو إن فرق الطوارئ تستعد لتفادي عواقب سوء الأحوال الجوية وانقطاع التيار الكهربائي المحتمل. -

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