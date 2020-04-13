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3 وفيات و189 مصابا بـ"كورونا" بين موظفي الأمم المتحدة

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المصريون ووكالات

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أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، ارتفاع وفيات كورونا بين موظفيها حول العالم إلى 3، والإصابات إلى 189.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، عبر دائرة تليفزيونية، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وقال المتحدث الأممي، إن "أعداد مصابي كورونا في منظومة الأمم المتحدة حول العالم ارتفع إلى 189 شخصا، فيما أودي الفيروس بحياة 3 أشخاص آخرين من موظفينا"، دون تفاصيل أكثر.
وسبق أن أعلنت الأمم المتحدة في 2 أبريل/ نيسان الجاري، عن حالة وفاة و111 مصابا جراء الفيروس بين صفوف موظفيها بالعالم.
وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و910 آلاف، توفي منهم أكثر من 118 ألفا، فيما تعافى أكثر من 440 ألفا، بحسب موقع Worldometer. -

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