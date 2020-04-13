فرنسا.. 574 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 14 ألفا و967

13 أبريل 2020 - 11:30 م

سجلت فرنسا، الإثنين، 574 وفاة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 14 ألفا و967.



وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة الفرنسية، أن الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 136 ألفا و779، إثر تسجيل 4 آلاف و188 إصابة جديدة.

وأشار البيان إلى أن 32 ألفا و113 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 6 آلاف و821 في وحدات العناية المركزة.

ولفت البيان إلى تعافي 551 شخصا ليرتفع الإجمالي إلى 27 ألفا و718.