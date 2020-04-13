كورونا.. ماكرون يمدد الحجر الصحي حتى 11 مايو

وزير الإعلام يحذر من السيناريو الأسوأ في أزمة كورونا
وزير التعليم يفجر مفاجأة مدوية بشأن الأبحاث
محافظ الجيزة يزف بشرى سارة لأهالي قرية "المعتمدية"
هذا ما قالته طليقة الممثل الهارب محمد شومان.. لن تصدق
التفاصيل الكاملة لإغلاق مستشفى بالإسكندرية بسبب كورونا
وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز هذا الرقم الصادم
"الصحة العالمية" تحذر من رفع تدابير كورونا فجأة
الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد.. وتحذر من برودة الجو
فيديو/ خمور وإطلاق نار في شوارع الرياض.. ما القصة؟
"الصحة": 125 إصابة جديدة بـ"كورونا".. و5 حالات وفاة
المصريون ووكالات
فجر
04:06
شروق
05:33
ظهر
12:00
عصر
15:36
مغرب
18:28
عشاء
19:58