  • الثلاثاء 14 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر03:50 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ عمرو أديب على زحام حارة اليهود

السيسي

"الديهي": لولا حملات السيسي لكان ضحايا كورونا بالملايين‎

أسامة هيكل

وزير الإعلام يحذر من السيناريو الأسوأ في أزمة كورونا

وزير التربية والتعليم طارق شوقي

وزير التعليم يفجر مفاجأة مدوية بشأن الأبحاث

المعتمدية

محافظ الجيزة يزف بشرى سارة لأهالي قرية "المعتمدية"

مستشفى مارمرقس

التفاصيل الكاملة لإغلاق مستشفى بالإسكندرية بسبب كورونا

كورونا

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز هذا الرقم الصادم

كورونا

"الصحة العالمية" تحذر من رفع تدابير كورونا فجأة

شومان: عادل إمام خنقنى

هذا ما قالته طليقة الممثل الهارب محمد شومان.. لن تصدق

الطقس

الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد.. وتحذر من برودة الجو

بالفيديو..

تعليق ناري لـ عمرو أديب على زحام حارة اليهود

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ "قرقاش" على قرار السعودية بوقف إطلاق النار باليمن

#

بالصور.. أول تعليق لـ"نرمين الفقي" على خطوبتها

#

أول تعليق لـ"الأهلي" على رحيل "الجوكر" بعد رفضه التجديد

#

أول تعليق لـ"الوزير" على انسحابه من برنامج الإبراشي

علق الإعلامي عمرو أديب، على الزحام الذي شهدته حارة اليهود اليوم الإثنين، قائلا: "المشهد ده يطلع منه كام حالة كورونا؟، ولا نوزن برة.. ده مش الصح".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع  على قناة mbc مصر: "محدش يقول هما مش لابسين كمامات ليه؟، دول لو لابسين ضفادع بشرية في الزحمة دي هيصابوا بالفيروس".
وتابع ساخرا: "هو مفيش مبرر للزحمة دي غير أن المصريين واخدين عقار لفيروس كورونا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» هل يهاجم كورونا المتعافين مرة أخرى؟.. الصحة العالمية تجيب
» للمرة الأولى.. تأجيل مسابقة الجزائر الدولية للقرآن
» كورونا.. يونيسف تحذّر من كارثة تهدد الأطفال
» إصابة مقدم أشهر برنامج في أمريكا بفيروس كورونا
» عمرو أديب: أنا فخور بهذا المنظر الحضاري المشرف
» عدد المتعافين من كورونا حول العالم يصل لهذا الرقم
» إصابات كورونا حول العالم تتخطى مليونا و900 ألف
» انخفاض كبير فى إصابات "كورونا" بإيطاليا
» "محمد صلاح" يتعرض لصدمة غير متوقعة
» استرداد 2 مليون متر تعديات على أملاك الدولة
» فيديو صادم للتخلص من موتى "كورونا" بأمريكا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:06 ص

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية