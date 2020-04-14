كورونا ينقذ جميلات هذه الدولة من الجلد بالكرباج

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لا تزال عجائب كورونا تكشف الكثير من الغريب في عادات الشعوب، حيث تم إيقاف عادة ضرب النساء بالسوط في دولة التشيك بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت حالة الإغلاق المفروضة  في البلاد بسبب وباء فيروس كورونا قد أدت إلى التوقف عن ممارسة تقليدية مثيرة للجدل تتزامن مع عيد الفصح، حيث يقوم بعض الرجال بضرب نساء بلطف باستخدام كرباج مصنوع من أغصان شجر الصفصاف.

ويعتبر هذا التقليد منتشرا في المناطق الريفية، حيث يذهب الرجال من بيت إلى بيت وهم يغنون ويجلدون النساء بشكل طفيف على سيقانهن ومؤخراتهن.

ووفق ما يتم تداوله عن هذا الطقس العجيب في التشيك فإنه يعتبر وسيلة للمحافظة على الخصوبة بين النساء.

كما يحصل الرجال من النساء على مكافأة تتراوح بين البيض الملون ومشروب كحولي من الخوخ.

 وذكر موقع  بي بي سي أن الأمر موجع جدا وليس لطيفا لبعض النساء، حيث ذكر عن إحدى السيدات قوله: "حتى حين كنت طفلة كنت أكره مدلولات الأمر".

وفي تفاصيل الطقس فإن الرجال يقضون في القرى الفترة الصباحية، حيث  يتنقلون من منزل لمنزل لجلد النساء.

ومع مرور الوقت وبدء سريان مفعول مشروب الخوخ، فإن قدرة الرجال على الجلد تضعف وتتلاشى.

يذكر أن جمهورية التشيك من البلدان التي لم ينتشر فيها فيروس كورونا بشكل واسع، حيث سجلت 89 حالة أمس الأول الأحد، وبلغ مجموع عدد الوفيات الكلي  139 حالة.


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