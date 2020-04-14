» بدلا من الضرب بالشوم.. كتابة هذه الجملة 500 مرة لمخترقي الحظر

14 أبريل 2020 - 10:31 ص

نجا 10 من الأجانب في الهند من عقوبة الضرب بالهراوات، وذلك كعقوبة مستخدمة ضد مخترقي الحظر، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي اجتاح معظم بلدان العالم.

وكانت الشرطة الهندية قد ضبطت 10 أجانب أتوا من دول أوروبية متعددة، والذين خرقوا قانون حظر التجول لأجل الاستمتاع بالشمس، عند أحد الأنهار.

وأفادت تقارير أن الشرطة الهندية لم تضرب المخالفين بالعصا، بل أعطوا كل واحد منهم ورقة ليكتبوا جملة: "لم ألتزم بحظر التجوال، ..أنا آسف".

وأشارت التقارير إلى أن عقاب المخالفين كان كتابة تلك الجملة 500 مرة.

يذكر أن الهند لم تجد وسيلة لإجبار مواطنيها على الالتزام بحظر التجول، المفروض للحد من انتشار الفيروس الوبائي، إلا بضرب المخالفين بالهراوات.

وانتشرت عدة صور تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر العقاب الذي نال كل من خالف الحظر، حيث ضرب الشرطي بعض سائقي التوك توك وبعض الأشخاص الآخرين عند خروجهم إلى الشارع في وقت الحظر.