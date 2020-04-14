» الثلاثاء الأسود في روسيا.. 2774 إصابة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

14 أبريل 2020 - 10:49 ص

سجلت روسيا 2774 إصابة بفيروس"كورونا" المستجد خلال 24 ساعة وليتجاوز عدد الإصابات 18 ألفا، ويعتبر اليوم أعلي حالات للإصابة بعد أن سجلت أمس 2558 حالة.

وأعلن مركز الاستجابة لأزمة كورونا في روسيا أن عدد المتوفين بالفيروس بلغ 148 شخصا حتى الآن.

كما أدار مركز عمليات مكافحة "كوفيد 19" في موسكو بيان قالت فيه مساعدة رئيس بلدية العاصمة، انستازيا راكوفا، أن العبء ارتفع علي الأجهزة الصحية بشكل حاد حاليا وبلغت مستشفياتنا وخدمات الإضعاف حدودها القصوي.

و حذرت السلطات الروسية الجمعة من أن قدرات أجهزة الصحة في موسكو تبلغ حدودها القصوى مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

جدير بالذكر أن روسيا أطلقت أمس نظام أذونات تنقل إلكترونية لتعزيز مراقبة الالتزام بإجراءات العزل في العاصمة الروسية " موسكو".