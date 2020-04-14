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كويتية شهيرة تحلق شعرها على الـ زيرو وتثير الجدل

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فرح الصواف
فرح الصواف
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علا خطاب

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أشعلت الفنانة الكويتية، فرح الصواف، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو جديدًا عبر حسابها على "تويتر" وهي تزيل شعرها بالكامل.

وعلقت فرح الصواف قائلة: يا جماعة شعور ولا أروع.. أحس إني تحررت من شي وبقولكم اللي حاب يسويها الحين فرصته حجر ومو قاعد يشوف أحد.

وأضافت فرح قائلة: خطوة جريئة  بس مريحة وراح يطول مابي دراما.

وتلقت فرح العديد من التعليقات الإيجابية والسلبية على الفيديو والتي لا تخلو في بعض الأحيان من السخرية منها.


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