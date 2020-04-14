  • الثلاثاء 14 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ممدوح حمزة

ممدوح حمزة: شاهدت قنوات الإخوان.. صدمت بهذا الأمر

مؤثر.. مقبرة جماعية للمسلمين.. ضحايا كورونا بدولة أوربية

مؤثر.. مقبرة جماعية للمسلمين.. ضحايا كورونا بدولة أوربية

"انفجار" يلغي مباراة كرة قدم في المنوفية

فريق يسرح جميع لاعبيه بسبب فيروس كورونا

تفاصيل مبكية.. هذا ما فعله عبد الوهاب داخل غرفة عبد الحليم أثناء وفاته

تفاصيل مبكية.. هذا ما فعله عبد الوهاب داخل غرفة عبد الحليم أثناء وفاته

الإفتاء

الإفتاء: الصوم يقوي المناعة أمام كورونا

هذا ما تفعله طائفة البهائية لمواجهة كورونا بدولة عربية

هذا ما فعلته طائفة البهائية لمواجهة كورونا بدولة عربية

بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان يصلي من أجل النساء

كورونا ينقذ جميلات هذه الدولة من الجلد بالكرباج

كورونا ينقذ جميلات هذه الدولة من الجلد بالكرباج

محافظ دمياط

محافظ دمياط: "هما اللي أجبروني على كده"

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

يجوز للمزكي أن يدفع زكاته عامين مقدما للعمالة غير المنتظمة

بسبب كورونا..

فنان شهير لـ متابعيه: متعلمناش حاجة

الصفحة الأخيرة

ساموزين يتعرض لحادث تصادم مروع
ساموزين يتعرض لحادث تصادم مروع
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فنان شهير يفجر مفاجأة عن عودة «أصالة» لـ طارق العريان

#

"انتي مالك".. زوجة فنان شهير تتشاجر مع أحد متابعيه

#

فنان شهير يوجه رسالة مؤثرة لـ عمرو دياب

#

إعلامي شهير لـ«تامر مرسي»:«أنا آسف..شغلني أي حاجة عندك»

انستجرام

سامو زين

كمام

شارك الفنان السوري سامو زين، متابعيه، برسالة له من خلال صورة، نشرها على حسابه على "إنستجرام" .

وظهر سامو زين في الصورة وهو يرتدي  ماسك طبي "كمامة"

وعلق سامو زين على الصورة قائلاً: من غير حبنا لبعض وتمني الخير لبعض بعيدًا عن دينه أو جنسيته أو فكره يبقى لم نتعلم شيئا لحد الآن من كورونا رسالة الله عز وجل لنا، واضحة وصريحة اللهم كن معانا ولا تكن علينا اللهم ارفع عنا هذا الوباء على البشرية أجمعين.

 

يذكر أن طرح الفنان سامو زين، برنامج تشك تشك تشوك عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب"، والحلقة مكونة من عدة دقائق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ردًا على صواريخ كوريا الشمالية.. طائرة مراقبة أمريكية فوق كوريا الجنوبية
» في كورونا.. تعرف على أسعار ياميش رمضان 2020
» تكليفات رئاسية جديدة للمالية لمواجهة "كورونا"
» كويتية شهيرة تحلق شعرها على الـ زيرو وتثير الجدل
» الثلاثاء الأسود في روسيا.. 2774 إصابة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
» الحكومة تدرس قرارات جديدة لمكافحة "كورونا"
» مجلس الشورى السعودي يوافق على هذا الأمر
» بدلا من الضرب بالشوم.. كتابة هذه الجملة 500 مرة لمخترقي الحظر
» فيديو جديد لرانيا يوسف يشعل السوشيال ميديا
» السعودية.. استثناء هذه الفئة من أمر ملكي
» كوريا الشمالية تحلق بعيدا عن"كورونا" بتجارب صاروخية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية