فنان شهير لـ متابعيه: متعلمناش حاجة

شارك الفنان السوري سامو زين، متابعيه، برسالة له من خلال صورة، نشرها على حسابه على "إنستجرام" .

وظهر سامو زين في الصورة وهو يرتدي ماسك طبي "كمامة"

وعلق سامو زين على الصورة قائلاً: من غير حبنا لبعض وتمني الخير لبعض بعيدًا عن دينه أو جنسيته أو فكره يبقى لم نتعلم شيئا لحد الآن من كورونا رسالة الله عز وجل لنا، واضحة وصريحة اللهم كن معانا ولا تكن علينا اللهم ارفع عنا هذا الوباء على البشرية أجمعين.

يذكر أن طرح الفنان سامو زين، برنامج تشك تشك تشوك عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب"، والحلقة مكونة من عدة دقائق.