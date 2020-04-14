» في كورونا.. تعرف على أسعار ياميش رمضان 2020

علا خطاب
"ياميش رمضان" طرحته وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وهو عبارة عن المشمشية والزبيب والبلح والتين، بالإضافة إلى السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة والبقوليات ومنتجات الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة والمجمدة لتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف المحافظات.
أسعار ياميش رمضان فى منافذ المجمعات الاستهلاكية فى نقاط محددة:
بلح نصف جاف عبوة 400 جرام بـ 8 جنيهات
عبوة 700 جرام بـ 15 جنيها
عبوة زنة 1.4 كيلو بـ 30 جنيها
زبيب مصرى 500 جرام بـ 17.5 جنيه
زبيب إيرانى 500 جرام بـ40 جنيها
عين جمل مقشر 250 جراما بـ 57.5 جنيه.
بندق مقشر 250 جراما بـ 42.5 جنيه.
لوز مقشر 250 جراما بـ 45 جنيها وكاجو 250 جرامًا بـ 57.5 جنيه.
مشمشية مستورة 250 جراما بـ 21.25 جنيه
قراصيا مستوردة 250 جراما بـ13.25 جنيه
تين مجفف 300 جرام بـ 25 جنيها
قمر الدين سورى 400 جرام من 22 إلى 30 جنيها
عرق سوس 500 جرام بـ 20 جنيها
كركديه أسوان 250 جراما بـ 12.5 جنيه.
كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة للقابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة باستمرار طرح كافة السلع الغذائية والسلع الأساسية للمواطنين وبكميات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك طرح منتجات اللحوم والدواجن.
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