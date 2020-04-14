ارتفاع عدد قتلى الأعاصير في الولايات المتحدة إلى 33

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وكالات- الدويني فولي

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ضحايا

قتلى

اعصار

أعمدة الكهرباء

الولايات الممتحدة

ارتفع عدد ضحايا العواصف والأعاصير التي ضربت المناطق الجنوبية من الولايات المتحدة الأمريكية، من 19 إلى 33 قتيلاً.

وبحسب تصريحات مسئولين أمريكيين، لقي 11 شخصًا في ولاية ميسيسيبي حتفهم جراء الإعصار، وفي كارولاينا 9 وفي جورجيا 8 وفي تينيسي 3 وشخص واحد في كل من ولايتي أركنساس وكارولاينا الشمالية.

وبحسب قناة "إن بي سي" نيوز الأمريكية، تعرّضت الولايات الجنوبية لـ 41 إعصارًا خلال 24 ساعة.

وتسببت الأعاصير بأضرار فادحة في مئات المنازل، إلى جانب اقتلاع عدد كبير من الأشجار وأعمدة الكهرباء، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون شخص.

وألغت السلطات الأمريكية في الولايات المتضررة، بعض التدابير المتخذة حيال انتشار فيروس كورونا، كالحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، وشددت على أولوية الحفاظ على أرواحهم من الأعاصير، وطلبت منهم التجمع في الملاجئ بعد ارتداء الكمامات.

وفي وقت سابق، أعلن حاكم ولاية ميسيسيبي تيت ريفز، حالة طوارئ، بسبب العواصف والأعاصير التي ضربت جميع أنحاء الولاية ليلة الأحد.

يُذكر أن العاصفة التي تتحرك باتجاه الشمال الشرقي بسرعة 80 إلى 113 كيلومترا في الساعة، ستضرب نيويورك، الولاية الأكثر تضررًا من وباء كورونا في الولايات المتحدة.

كما حذّر عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، المواطنين عبر تويتر بقوله "عاصفة قوية وأمطار غزيرة في طريقها إلى نيويورك، إذا لم يكن عليك الخروج ، فابق في منزلك".

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