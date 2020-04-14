» ردًا على صواريخ كوريا الشمالية.. طائرة مراقبة أمريكية فوق كوريا الجنوبية

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متابعات- أمينة عبد العال

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كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

فيروس كورونا

EP-3E

أعلنت وكالات أنباء تابعة لكورية الجنوبية أن طائرة  EP-3E تابعة للبحرية الأمريكية حلقت فوق أراضيها، لافتة إلا أن ذلك لمراقبة كوريا الشمالية بعد وقت قصير من إطلاق الأخيرة صواريخ كروز قصيرة المدى علي الساحل الشرقي.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت في الساعات الأولي من صباح اليوم صواريخ كروز القصيرة المدي والمضادة للسفن من قرية مونتشون الواقعة علي الساحل الشرقي حسبما نشرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية.

جدير بالذكر أن كوريا الشمالية تسعي لتعزيز قدراتها الدفاعية وقد أجرت سلسلة من إطلاق مقذوفات يعتقد أنها صواريخ بالستية قصيرة المدي في الوقت الذي توقفت فيه المحادثات النووية بسبب تفشي فيروس"كورونا".


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