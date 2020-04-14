ممدوح حمزة: شاهدت قنوات الإخوان.. صدمت بهذا الأمر

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ممدوح حمزة

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ممدوح حمزة
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الحظر

ممدوح حمزة

كورونا

قنوات الإخوان

أعرب الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة عن أسفه بسبب ما تظهره قنوات الإخوان من أخبار عن فيروس كورونا في مصر.

وأضاف حمزة على حسابه في تويتر : " في كورونا الحظر شاهدت قنوات الإخوان.. وللأسف تشعر بروح تفشي وشماتة بطريقة فجة".

وأوضح حمزة أن الغرض تحقيق أهدافهم بأي ثمن حتي لو امتلأت الشوارع بجثث المصريين.. هم بذلك خاسرون وربنا سينجي شعبنا".

وعقب تدوينة حمزة لقي ردود فعل واسعة من عدد من المصريين المتواجدين في تركيا، منوهين أن كل القنوات الخارج ليست إخوانية، سوى قناة وطن فقط، بحسب قولهم

يذكر أن المذيع بقناة مكملين حسام الشوربجي كان قد أصيب بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلن ذلك على حسابه في تويتر، مؤكدا أن الجهات الصحية في تركيا أبلغته بإيجابية التحليل لفيروس كورونا المستجد.


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