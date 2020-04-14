  • الثلاثاء 14 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر02:05 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

إيران.. إقالات جماعية لمسئولين نشروا بيانات كورونا

كارثة إنسانية.. حرائق الغابات تقترب من " تشيرنوبل النووية"

كارثة إنسانية.. حرائق الغابات تقترب من "تشيرنوبل النووي"

الولايات المتحدة

مفاجأة.. مسئول أمريكي.. فيروس "كورونا" لم يبدأ في الصين

نور عمرو أديب

رسالة مؤثرة يوجهها نجل أديب من داخل الحجر الصحي

مآسي كورونا.. وفاة العشرات داخل دار المسنين في هذه الدولة

مآسي كورونا.. وفاة العشرات داخل دار مسنين في هذه الدولة

بومبيو: مقتل "سليماني" قانوني

تهديد أمريكي للصين: سيأتي يوم للحساب " واثقون من ذلك"

ممدوح حمزة

ممدوح حمزة: شاهدت قنوات الإخوان.. صدمت بهذا الأمر

مؤثر.. مقبرة جماعية للمسلمين.. ضحايا كورونا بدولة أوربية

مؤثر.. مقبرة جماعية للمسلمين.. ضحايا كورونا بدولة أوروبية

"انفجار" يلغي مباراة كرة قدم في المنوفية

فريق يسرح جميع لاعبيه بسبب فيروس كورونا

تفاصيل مبكية.. هذا ما فعله عبد الوهاب داخل غرفة عبد الحليم أثناء وفاته

تفاصيل مبكية.. هذا ما فعله عبد الوهاب داخل غرفة عبد الحليم أثناء وفاته

بسبب كورونا..

تهديد أمريكي للصين: سيأتي يوم للحساب " واثقون من ذلك"

الحياة السياسية

بومبيو: مقتل "سليماني" قانوني
بومبيو: مقتل "سليماني" قانوني
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

وزارة المالية تزف بشرى سارة للموظفين

#

بالصور.. طفل يواجه الموت بسبب «قبلة»

#

شيخ الأزهر يحذر أوروبا من هذا الأمر الخطير

#

الأمم المتحدة تحذر السلطات العراقية من "تهديد" المتظاهرين

أمريكا

الصين

انتشار

فيروس كورونا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده ستحاسب الصين على عدم نشرها معلومات مبكرة حول فيروس "كورونا".
وقال بومبيو، في تصريحات مع صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الثلاثاء: "سيأتي الوقت، لتحاسب فيه الصين حيال مسئولياتها، وأنا واثق من ذلك"، مشيرًا إلى أنهم مضطرون في الوقت الراهن، للتركيز على إعادة عجلة الاقتصاد العالمي والأمريكي.
وأضاف: "إلا أن وقت إلقاء التهم سيأتي"، في إشارة إلى الصين.
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، عن أسفه الكبير لما وصفه بتكتم الصين، والحزب الشيوعي الحاكم عن الوباء في مدينة ووهان، وعدم تقاسمها مع بقية دول العالم المعلومات المتعلقة به بالسرعة الكافية.
وقال بومبيو: "من الأهمية أن نعرف كيف انتشر فيروس كورونا ومن أين ظهر. اطلعنا على التقارير التي تبين أن الفيروس انتشر من سوق الحيوانات البرية في الصين. الاقتصاد العالمي انكفأ على نفسه، إن انغلاق اقتصادات الدول على نفسها أمر مأساوي، وسيكون مكلفًا جدًا. علينا أن نتأكد من أنّ دولة أخرى لن تفتح الباب مستقبلا لمثل هذا الأمر".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» عن أغنية شيرين.. أصالة: بتمرجح المشاعر
» الكويت.. حريق متعمد لعمارة موبوءة بكورونا
» "الرياضة السعودية" تدعم أندية الدوري بهذا المبلغ لمواجهة كورونا
» فيديو نادر لـ طه حسين أمام عبد الناصر: اسمح لي بهذا الأمر
» ردًا على صواريخ كوريا الشمالية.. طائرة مراقبة أمريكية فوق كوريا الجنوبية
» في كورونا.. تعرف على أسعار ياميش رمضان 2020
» تكليفات رئاسية جديدة للمالية لمواجهة "كورونا"
» كويتية شهيرة تحلق شعرها على الـ زيرو وتثير الجدل
» الثلاثاء الأسود في روسيا.. 2774 إصابة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
» الحكومة تدرس قرارات جديدة لمكافحة "كورونا"
» مجلس الشورى السعودي يوافق على هذا الأمر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية