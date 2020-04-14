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فيديو نادر لـ طه حسين أمام عبد الناصر: اسمح لي بهذا الأمر

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فيديو نادر لطه حسين أمام عبد الناصر: اسمح لي بهذا الأمر
فيديو نادر لطه حسين أمام عبد الناصر: اسمح لي بهذا الأمر
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادرًا لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين وهو في مؤتمر لجامعة القاهرة في احتفالية لليوبيل الذهبي، وهو يلقي كلمة أمام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وبحسب الفيديو يقول عميد الأدب العربي طه حسين: "أستأذنك في أن أهدي إليك باسم هذه الألوف المؤلفة من طلاب جامعة القاهرة وأساتذتها وموظفيها أصدق الشكر وأعمقه وأخلصه، على ما أوليتها من العناية، وبما شملتها به من الرعاية".

وأضاف حسن في امتنانه للزعيم للراحل: " نقدر ما أوليته به الجماعة رغم كل هذه الأعباء في ريادة الدولة، وهو ما لم يتحمله أحد قبلك".

يذكر أن الأديب الراحل طه حسين كان قد حصل على شهادة الدكتوراه الثانية في الفلسفة الاجتماعية في عام 1917 من جامعة السوربون في باريس.

وحصل في عام 1919، على دبلوم في الحضارة الرومانية من الجامعة ذاتها.

وفي عام 1919، تم تعيينه أستاذًا للتاريخ في الجامعة المصرية.

وأكد عبارته الخالدة عندما تولى منصبه كوزيرٍ للتربية والتعليم في عام 1950، من وضع شعاره "التعليم كالماء الذي نشربه، والهواء الذي نتنفسه".

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