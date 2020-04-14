رسالة مؤثرة يوجهها نجل أديب من داخل الحجر الصحي

14 أبريل 2020 - 12:44 م

وجه نور نجل الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي رسالة مؤثرة من داخل الحجر الصحي الذي يتواجد به حاليا بفندق الميريديان علي صفحته الرسمية علي فيس بوك.

وقال في رسالته إنه يتوجه بالشكر إلى الأطباء والممرضين وجميع العاملين في الفندق للرعاية التي يوجهوها للمقيمين بالفندق في الحجر الصحي، نفيا ما تردد عن سوء جودة الطعام مؤكدًا أن الوجبات جيدة في الفندق سواء كانت في الإفطار أو في الغداء أو العشاء، إلى جانب أن من يريد أن يطلب طعاما من الفندق يستطيع ذلك.

وأشار "نور" إلي تفاصيل رحلة عودته من لندن إلي مصر 31 مارس ومكوثه بالفندق طيلة الأيام الماضية، لافتا إلى مبادرة أطلقها هو من كانوا معه علي الطائرة لرد الجميل من خلال جمع مبلغ من المال للتبرع به لصندوق تحيا مصر الذي ساعدهم علي الرجوع إلي بلدهم سالمين.

جدير بالذكر أن ابنة شقيق الإعلامي عمرو أديب تتواجد أيضًا بالحجر الصحي منذ عودتها من الولايات المتحدة.