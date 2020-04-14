» الكويت.. حريق متعمد لعمارة موبوءة بكورونا

14 أبريل 2020 - 12:44 م

كشفت الإدارة العامة للإطفاء في الكويت، يوم الثلاثاء، عن أسباب اندلاع حريق في عمارة بمنطقة المرقاب في محافظة العاصمة منتصف الأسبوع الماضي بعد إخلائها من السكان للاشتباه بإصابة بعضهم بفيروس كورونا (كوفيد 19).





وقالت الإدارة إن نتائج التحقيق بينت "أن الحريق متعمد وتم بفعل فاعل في العمارة الموبوءة بفيروس كورونا وذلك عقب المعاينة الفنية لموقع الحريق".





وأوضحت الإدارة في بيان تداولته وسائل الإعلام المحلية "أن الحريق وقع يوم الاثنين الماضي بعد إجلاء السكان من العمارة للاشتباه بإصابة عدد منهم بفيروس كورونا".



