مفاجأة.. مسئول أمريكي.. فيروس "كورونا" لم يبدأ في الصين

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متابعات- أمينة عبد العال

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فيروس كورونا

شكك الرئيس التنفيذي لحكومة مقاطعة سانتا ملارا بولاية كاليفورنيا الطبيب جيف سميث، في نشأة فيروس "كورونا" المستجد في الصين، خاصة مع التضرر الكبير الذي لحق بالولايات المتحدة ومع اجتهادات العلماء للحصول على معلومات قد تساعد في احتوائه.

وأكد سميث أن المرض انتشر بصمت في ديسمبر العام الماضي قبل شهر علي الأقل من صد أول إصابة به، لافتًا إلى أن الفيروس كان طليق في المجتمع منذ فترة كبيرة، مرجحا أن الفيروس قد ظهر قبل طويل في كاليفورنيا ولكننا لم نلاحظه لأنه تزامن مع موسم الأنفلونزا.

وأضاف  أن هذا يعني أن الفيروس كان موجودًا في مجتمعنا بالفعل وليس كما تعتقد السلطات الأمريكية بأنه نشأ في الصين وانتشر من هناك، لافتا إلي أن أعراض فيروس كورونا تتشابه مع الأنفلونزا وإذا كان مصابا بدوار خفيف فقد لا تلحظ ذلك ولن تذهب للطبيب، حسبما نشرت"سكاي نيوز".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة سجلت مساء أمس وفيات بلغت 1509 أشخاص لترتفع الأعداد إلى 23529 شخصا، فيما تجاوزت أعداد المصابين 550 ألف شخص.

 

 


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