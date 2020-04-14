مي سليم تثير ضجة بأحدث ظهور لها

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انستجرام

سيارة

مى سليم

فاجأت الفنانة مى سليم متابعيها بصورة جديدة من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابها إنستجرام .

وظهرت مى سليم بلوك كاجوال من داخل سيارتها مرتدية تيشرت باللون الأسود واعتمدت على النظارة الشمس وتسريحة الشعر البسيطة لإبراز إطلالتها .

وعلى صعيد آخر شاركت الفنانة مي سليم مع شقيقتها دانا حمدان، في تحد جديد لهما عبر موقع الفيديوهات الشهير تيك توك.

وظهرت مي سليم سليم مع دانا حمدان في تحدي الخروج أثناء الحظر على أغنية " أنا رايح فين ".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم، مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشاركها في ‏بطولته ‏إياد نصار، وإدوارد ، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وأماني كمال.


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