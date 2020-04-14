كارثة إنسانية.. حرائق الغابات تقترب من "تشيرنوبل النووي"

14 أبريل 2020 - 01:36 م

بعد استمرار اشتعالها لعدة أيام، تقترب حرائق الغابات في أوكرانيا من محطة تشيرنوبل النووية وترفع نسبة الإشعاع النووي في المنطقة.

وأفادت تقارير بارتفاع مستوى النشاط الإشعاعي بمقدار 16 درجة فوق مستوى المعدل الطبيعي، في المنطقة التي اندلعت فيها النيران.

يذكر أن كارثة تشيرنوبل هي حادثة نووية إشعاعية كارثية وقعت في المفاعل رقم 4 من محطة تشيرنوبل للطاقة النووية، في يوم السبت 26 أبريل من عام 1986، قرب مدينة بريبيات في شمال أوكرانيا.

وتعد أكبر كارثة نووية شهدها العالم، حدثت عندما كان ما يقرب من 200 موظف يعملون في مفاعل الطاقة النووي (1،2،3) بينما كان يتم إجراء عملية محاكاة وتجربة في الوحدة الرابعة التي وقع فيها الانفجار.

وساهم عامل بنية المفاعل في الانفجار حيث إن التحكم في العملية النووية كان يتم بأعمدة من الجرافيت.





