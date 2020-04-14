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عن أغنية شيرين.. أصالة: بتمرجح المشاعر

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اصالة
اصالة
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علا خطاب

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شيرين

أصالة

مش قد الهوي

عبرت النجمة أصالة، عن إعجابها بالأغنية الجديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب، "مش قد الهوى"، والتى طرحتها "شيرين" منذ عدة أيام وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا فور طرحها.

ونشرت أصالة مقطع من أغنية شيرين الجديدة، وعلقت عليه بصوتها قائلة: بترسم القصّة بمنتهى الإحساس.. رائعة بتمرجح المشاعر بكلّ رقّة.. الله ياشيري الحبيبة".

كما أشادت أصالة بالأغنية الجديدة لإليسا "هنغنى كمان وكمان"، وقالت: ""فيها كمّ هائلّ من الجمال والفرح مع خصوصيّة صوت إليسّا وجاذبيّة صوتها بشكلّ مُمتع.. وكتير حبّيت وأسعدني مشاركة هيفا وهبى.. أُغنية مُتكاملة وكمان دوا للرّوح الّلي حزنت بأيّام صعبة.. شكرًا إليسّا الصادقة دائمًا.. بالّلي بتقوليه.. والّلي بتغنّيه".

وحقق كليب إليسا 2 ونصف مليون مشاهدة فى يومين من طرح الأغنية، وصورت إليسا الأغنية من داخل منزلها، وظهرت معها المطربة اللبنانية هيفاء وهبي وهي تجري معها مكالمة هاتفية فيديو، لتأخذ رأيها في أغنيتها الجديدة وسط أجواء من المرح والرقص ليتحديا أجواء فيروس كورونا المستجد.


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