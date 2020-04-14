تخلصي من الترهل في هذه المناطق بهذه الطريقة

14 أبريل 2020 - 01:55 م

يعاني الكثيرون من ترهل العديد من المناطق بالجسم وأهمها منطقة الفخذين والذراعين وللتخلص من هذه المشكلة نصح المتخصصون بممارسة التمارين الرياضية خاصة الإيروبيك لمدة ساعة يوميا.

وأضاف المتخصصون في التقرير الذي نشرته"صدى" أنه يجب تطبيق حميات غذائية قاسية للقضاء على طبقة الدهون التي تساعد علي تماسك البشرة إلى جانب الامتناع عن التدخين.

وأشار المتخصصون إلى أنه يجب الانتباه إلى عدم التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة لأن هذا يزيد عمل الشوارد الحرة الضارة التي تضعف ألياف الجلد ، كما يجب تناول الأطعمة الصحية واختيار المأكولات غير الدسمة والغنية بالألياف وشرب كمية كافية من المياه.

وأوصي المتخصصون ببعض الوصفات الطبيعية التي قد تقضي على الترهلات حسب قابلية الجسم، و منها سحق حبتي تين ومزج اللب مع عصير حبة ليمون حتى الحصول علي كريم متجانس ويوضع الكريم علي منطقة الترهل وتترك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ثم تغسل بالماء البارد.

كما يمكن تطبيق خلطة أخرى بمزج ملعقة صغيرة من العسل وبياض بيضة وتوضع على منطقة الترهل وتدلك بطريقة دائرية لمدة 20 دقيقة قبل الغسل بالماء البارد وتكرر 3 مرات أسبوعيا.