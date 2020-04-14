انتحار فنان شهير بسبب كورونا

أفاد موقع americateve بانتحار الممثل الفنزويلي الشاب ميجيل أنجيل، بعد دخوله في مرحلة شديدة من الاكتئاب بسبب أجواء العزل المنزلي الصحي، لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

وكشف الموقع عن رسالة وجهتها له صديقته بعد انتحاره، حيث قالت: "يا له من حزين.. ميجيل الذي شارك في برنامج enamorandonos usa انتحر.. يبدو أنه كان يعاني من مشاكل مرحلة الاكتئاب".

وأضافت صديقة الممثل المنتحر: "الناس بحاجة ماسة لأن يكونوا أقرب، وبانتظار أصدقائهم وعائلاتهم، تُرك الكثيرون بمفردهم في منازلهم وأصبحوا يعانون من القلق.. أقول هذا لأن الصديق يمر بشيء مماثل للاكتئاب في هذا الحجر الصحي".

كان الممثل المنتحر، أحد المشاركين في برنامج الواقع التليفزيوني الشهير، الذي بدا فيه سلوكه طبيعيًا تمامًا وبدون علامات حزن أو انزعاج من أي نوع.