5 إصابات بفيروس كورونا داخل سجن مغربي

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وكالات- الدويني فولي

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فيروس كورونا

أعلنت السلطات المغربية، الثلاثاء، إصابة سجينة و4 موظفين في سجن مدينة "القصر الكبير" شمالي المملكة، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مندوبية مديرية السجون في المغرب: "بعد القيام بالتحاليل المخبرية لفائدة السجينات الأربع المعتقلات بحي النساء المستقل بسجن القصر الكبير (شمال)، ولجميع العاملين ضمن الفوج الأول بالمؤسسة (يعمل فوج لمدة 15 يوما بشكل مستمر)، جاءت جميع النتائج سلبية باستثناء حالتين تأكدت إصابتهما بالفيروس".


وأوضح البيان أن الحالة الأولى تشمل موظفا ليس له اتصال مباشر بالسجناء يقوم بمهمة السياقة، أما الحالة الثانية فتتعلق بسجينة وافدة جديدة تم إيداعها بالمؤسسة في 8 أبريل الحالي.


وأضاف أن من بين المصابين أيضا "3 موظفات كن يعانين من بعض الأعراض".


وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 1838، عقب الكشف عن 75 إصابة، فيما لم تسجل أية حالات وفاة جديدة، ليستقر مجموع الوفيات عند 126.


وفي 19 مارس الماضي، أعلن المغرب حالة الطوارئ الصحية، وتقييد الحركة في البلاد، إلى غاية 20 أبريل الجاري، ضمن تدابير للسيطرة على الفيروس.


وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و934 ألفا، توفي منهم أكثر من 120 ألفا، فيما تعافى نحو 457 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

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