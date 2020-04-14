» التزمت بجميع الإجراءات.. وأصيبت بـ"كورونا".. هذه قصتها

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متابعات- أمينة عبد العال

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بالرغم من أنها التزمت بجميع الإجراءات الاحترازية وظلت في الحجر المنزلي لمدة 3 أسابيع متصلة وطبقت التباعد الاجتماعي حتى مع أفراد أسرتها، إلا أنها أصيبت بفيروس"كورونا" المستجد.

وتستغرب الأمريكية، راشيل برومرت، والتي تعيش في ولاية نورث كارولاينا، كيف أصيبت بالفيروس بالرغم من طبيقها لجميع الإجراءات، ومع ذلك كشفت نتيجة التحاليل أنها إيجابية أي مصابة بالفيروس.

وقالت راشيل في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية نشرتها"سكاي نيوز" أنها تعتقد أن الإصابة جاءت لها عندما أحضرت لها بائعة من السوبر ماركت السلع التي طلبتها بالهاتف خاصة أن البائعة أيضا أصيبت بالفيروس.

جدير بالذكر أن الإصابات في الولايات المتحدة تجاوزت 550 ألف إصابة، فيما تجاوزت الوفيات الـ 5 آلاف شخص.


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