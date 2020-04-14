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قرية تجند الأشباح لمنع النزول إلى الشوارع

بعد أقنعة عزرائيل.. قرية تجند الأشباح لمنع النزول إلى الشوارع

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بعد أقنعة عزرائيل.. قرية تجند الأشباح لمنع النزول إلى الشوارع

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قرية تجند الأشباح لمنع النزول إلى الشوارع
قرية تجند الأشباح لمنع النزول إلى الشوارع
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عبد القادر وحيد

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عزرائيل

قرية كيبوه الإندونيسية

الأاشباح

في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحوّل لوباء عالمي، اجتاح معظم بلدان العالم، لم تكتف بعض الدول بالدور الشرطي لمواجهة مخترقي الحظر، بل لجأت إلى وسائل مثيرة، لمنع النزول إلى الشوارع.

قرية كيبوه الإندونيسية جندت "أشباحا" محليين لمراقبة الشوارع وإخافة الناس كي يبقوا في المنزل، في إطار جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقام المتطوعون بزي أشباح وفقا لما يشيع من حكايات شعبية عن أرواح تجول بأكفانها غير قادرة على التخلص منها.

وبحسب مقطع فيديو نشرته بي بي سي يظهر خروج بعض الشباب في الشارع ليلا، حيث تفاجأوا بأحد الأشباح، ما دفعهم للهروب من أمامه، والعودة للخلف مجددا.

وليست هذه هي الطريقة الاولى المثيرة لمنع مخترقي الحظر، حيث أقدمت بلدة إيرانية على وسيلة مماثلة.

وكانت صحيفة "كيهان لندن"قد نشرت على حسابها في تويتر  مقطع فيديو، وعلقت عليه بالقول: الابتكارات في الجمهورية الإسلامية، بلدية خرمشهر تستعين بأفراد في زي عزرائيل لإخافة الناس من كورونا".


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