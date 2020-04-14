الملك سلمان يطلع مجلس الوزراء على هذا الأمر الهام

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الطيب حسين

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أطلع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أعضاء مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على ما ورد في الاتصالين الهاتفيين المشتركين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين بشأن مساعي استقرار سوق النفط.

وكشف "سلمان" ما تم خلال الاتصالين من استعراض للجهود المبذولة للمحافظة على استقرار أسواق النفط لدعم نمو الاقتصاد العالمي، وأهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة، والتعبير عن الارتياح للاتفاق "أوبك+".

وكان مجلس الوزراء قد أكد  أن اتفاق "أوبك+" هو امتداد لمساعي المملكة السابقة لتحقيق التوازن والاستقرار في السوق.


وتطرق اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه العاهل السعودي إلى البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، وما تضمنه من استعراض للآثار المترتبة على أسواق النفط العالمية جراء جائحة كورونا، وانعكاسات ذلك على تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكد الالتزام بالعمل معا للتوصل إلى استجابات تعاونية في السياسات المتاحة، التي ستضمن استقرار الأسواق، لمختلف مصادر الطاقة، بالإضافة إلى ضمان توفر إمدادات الطاقة اللازمة لدى القطاع الصحي وغيره من القطاعات التي تقود الجهود ضد جائحة كورونا.

يذكر أن دول مجموعة "أوبك+"، بقيادة روسيا والسعودية، وافقت الأحد على خفض إنتاج النفط لدعم الأسعار في ظل جائحة كورونا في اتفاق غير مسبوق قد يشهد خفضا للإمدادات العالمية بما يصل إلى 20%.

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