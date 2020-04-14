عدد إصابات ضخم بـ"كورونا" في السعودية

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الطيب حسين

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سجلت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، عدد إصابات ضخم بفيروس كورونا المستجد، بـ435 إصابة جديدة و8 وفيات و84 حالة شفاء جديدة من المرض.

وسجلت وزارة الصحة السعودية 435 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 5369 إصابة حتى 14 لإبريل الجاري.

وأعلنت المملكة تسجيل 8 حالات وفاة جديدة جراء المرض، ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد بسبب كورونا 73 حالة.

أما على صعيد حالات الشفاء، فسجلت السعودية 84 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء على أرضها 889، وفقا لما ذكرته الصحة السعودية.

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