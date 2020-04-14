ضاحي خلفان يتحدث عن 8 أزمات كارثية ويحذر

14 أبريل 2020 - 05:29 م

تحدث ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، عن 8 أزمات بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن انتشار هذا الوباء سبب هذه الأزمات.

وكتب "خلفات" عبر حسابه على "تويتر" :" في كل بقاع الدنيا نجم عن انتشار هذا الوباء أكثر من أزمة بحيث اصبح عند الادارة العامة للازمات ما هو آت :

1 ) أزمة صحة وسلامة.

2) أزمة اقتصادية وتجارية وصناعية

3) ازمة تموين

4) أزمة عمالية

5) ازمة سفر ومواصلات

6) ازمة تعليم

7) ازمة اجتماعية

8) ازمة خلك في البيت.

وسجلت دولة الإمارات، أمس الاثنين، 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ بذلك مجموع عدد الحالات التي تم تشخيصها في الدولة 4521 حالة، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة، وتخضع جميعها للرعاية الصحية اللازمة، وتم التعرف عليها من خلال توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وفحص المخالطين لإصابات أعلن عنها سابقا،

وكانت الوزارة قد أعلنت، خلال إحاطة حكومة الإمارات ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 852 حالة بعد تسجيل 172 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.