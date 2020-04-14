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تصرف غير لائق من مذيع مع فنانة شهيرة يتسبب في حذف الحلقة

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داليا مبارك
داليا مبارك
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محمد فضل

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حذف

فنانة شهيرة

داليا مبارك

تصرف غير لائق

أعلنت الفنانة السعودية داليا مبارك، حذف الحلقة التي حلت فيها ضيفة في أحد البرامج على قناة معروفة، مشيرة إلى أن تصرف المذيع غير اللائق معها تسبب في حذف الحلقة.

وكتبت عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" ايش رأيكم (بالإعلامي) الي يستضيف فنان بعدين يستفزه ويهينه بطريقة غير مباشرة وإذا طلع اسوء مافي هذا الضيف" .

وأضافت :" يزعل ويقلب عليه و يصير يدق بالكلام بطريقة غير مباشرة مره ثانية مع ضيوف أو فنانين اخرين هذا اي نوع يصنف من نوع الإعلاميين!؟!".

واستطردت في تغريدة منفصلة :" كل الاحترام للقناة الي طلعت ضيفة عندهم الي مذيعهم كان جد جد يفتقر للذوق ولباقة وسمعت ان الحلقة و لله الحمد انحذفت وهذا شئ أكيد. يفرحني ما يزعلني بس أتمنى ماعد تجيبون سيرتي ان كان زين أو شين شكراً عفواً".



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