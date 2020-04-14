» وضع ثلاثة عقارات بالفيوم تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما

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قررت مديرية الصحة والأجهزة الأمنية في الفيوم فرض الحظر المنزلي لمدة 14 يوما على 3 عمارات سكنية ظهرت فيها حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقامت مديرية الصحة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، بإغلاق محيط العمارات الثلاث في حي النويري بمدينة الفيوم، فيما قامت الوحدة المحلية بالتنسيق مع الحماية المدنية بتطهير وتعقيم الشوارع والميادين العامة، في إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة الفيروس.

من جهته، شدد الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم، على رؤساء الوحده المحلية بمدينة الفيوم بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب الوقائي تشديد العزل المنزلى على المساكن التي ظهرت بها حالات إيجابية، وتطهير وتعقيم محيط المساكن مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم لجميع المؤسسات والمصالح الحكومية.


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