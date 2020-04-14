» جنايات الإسكندرية تصدر حكمها بشأن قاتل أطفاله الثلاثة

14 أبريل 2020 - 06:48 م

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكما بالإعدام شنقا لعامل قتل أطفاله الثلاثة وشرع في قتل زوجته بمنطقة الرمل، وعلل ذلك بشكه في سلوك زوجته، بينما أكدت التحريات إدمانه المخدرات.



وبدأت أحداث القضية التي حملت رقم 15050 لسنة 2015 بتلقى قسم شرطة ثان الرمل بلاغا يفيد تعدي شخص على أفراد أسرته داخل الشقة سكنه بعقار بشارع الرحمة بعزبة القلعة بدائرة القسم.



انتقل مأمور وضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين قيام المتهم «محمد م ع»، 37 سنة، عامل، بالتعدي بالضرب بلوح خشب على زوجته «نعمة ع ع»، 45 سنة، ربة منزل، مصابة بجروح بالرأس واشتباه كسر بالجمجمة.



وتبين وجود جثث أطفاله الثلاثة وهم كل من «عبدالرحمن» 12 سنة، تلميذ، مصاب بتهشم بالجمجمة، و«عادل»، 5 سنوات، مصاب بتهشم بالجمجمة، و«أمينة»، 7 سنوات، مصابة بتهشم بالجمجمة.



وبسؤال زوجته، قررت بأنه أثناء تواجدها وأولادها بالشقة سكنهم فوجئت بزوجها يقوم بتوثيقها وأولادهما وتعدي عليهم بالضرب بلوح خشب، ما أدي لحدوث إصابتها ووفاة أولادهما.



وأضافت الزوجة في التحقيقات أن زوجها غير متزن نفسياً ومعتاد تعاطي الأقراص المخدرة. تم التحفظ على الأداة المستخدمة لوح خشب ملوث بالدماء، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة لشكه في سلوك زوجته. وبإحالة المتهم إلى النيابة العامة أمرت بإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بإعدامه.

