نادي شهير يبيع جميع لاعبيه بسبب فيروس كورونا

14 أبريل 2020 - 06:55 م

أعلن نادى ديبورتيفو كويسول البيروفي إنهاء عقود كل لاعبيه والأجهزة الفنية بسبب تعليق البطولات بسبب فيروس كورونا.



وقال النادي في بيان رسمي نشرته صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إنه قرر اللجوء للحل الجذري وأوضح قائلا: "نعلن بألم شديد، ولكن أيضًا مع المسؤولية، أنه ليس لدينا بدائل أو ثغرات اقتصادية لإنقاذ الوضع، لذلك قررنا اعتبار مهمة لاعبينا والجهاز الفني قد انتهت".



وقال فريدي أميس رئيس النادي الذى ينافس في دوري الدرجة الثانية لإذاعة أوفاسيون في بيرو "ليس لدينا بديل" وتابع: "منذ أن فرضت الحكومة الإغلاق في 16 مارس ، قام رعاة النادي بتعليق سداد مدفوعاتهم.



واختتم تصريحاته قائلا: "بدون إيرادات أو موعد محدد لاستئناف البطولات، لا يمكننا الاستمرار في الالتزام بواجباتنا تجاه اللاعبين".

