» الديهي: "نعيش أسوأ وأصعب فترة مرت على حاكم مصر"

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وبمشاركة مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع استعرض تفاصيل معاونة القوات المسلحة في مواجهة فيروس كورونا، وبعض الملفات العسكرية ومن بينها الأمن القومي المصري.

وتابع، أن القوات المسلحة حراس الأمن القومي المصري، ويتحملوا فوق طاقة البشر، مشددًا على أننا الأن نعيش أسوأ وأصعب فترة تمر على حاكم مصر منذ عهد مينا وحتى الآن.

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