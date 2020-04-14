  • الثلاثاء 14 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر09:18 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الأمن المصري (أرشيفية)

استشهاد ضابط ومقتل كل عناصر الخلية الإرهابية

الإفتاء

الإفتاء تجيز الإفطار للأطباء في رمضان للتعامل مع كورونا

صحيفة بريطانية: فئران بحجم الأبقار ستهاجم إنجلترا

بسبب «إققال كورونا».. جحافل الفئران تخوض حرب بقاء

لوباريزيان: الشرطة المصرية تفلت من العقاب

فيديو.. اشتباكات مسلحة بين الأمن وخارجين عن القانون بالأميرية

كورونا

طفرة جديدة لـ«كورونا» تصيب جهود إنتاج لقاح بانتكاسة

كورونا

طبيب يحذر من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا

بعد كلمة الملك سلمان.. بشرى سارة للوافدين بالمملكة

الملك سلمان يصدر 17 قرارًا "أون لاين"

وزيرة الصحة

عاجل.. تسجيل 160 إصابة بكورونا.. و14وفاة

لاعب كرة قدم

نادي شهير يبيع جميع لاعبيه بسبب فيروس كورونا

ضاحي خلفان "أقذر رجل" في الشرق الأوسط

ضاحي خلفان يتحدث عن 8 أزمات كارثية ويحذر

مصر تسجل أعلى معدل إصابات منذ تضررها من كورونا

الحياة السياسية

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

اكتشاف 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى السودان

#

الصحة العالمية: جميع وفيات كورونا في مصر أصحاب أمراض مزمنة

#

بعد "كورونا".. الصين تسجل إصابات بفيروس جديد

#

إندونيسيا تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا

كشف البيان اليومى لوزارة الصحة حول إصابات فيروس كورونا عن تسجيل مصر لأعلى معدل إصابات يومى بواقع 6.7 %، بينما قفز معدل الحالات المصابة التى تحولت نتائج عيناتها من إيجابي إلى سلبى لــ 29 % ليكون بذلك أعلي معدل منذ بدء الأزمة حتي الآن فيما بلغ معدل الوفيات الكلي 7.5 % وبلع معدل الزيادة اليومية في الوفيات لــ 7.8 %.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 26 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 514 حالة حتى اليوم.

 وأوضح بيان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 683 حالة، من ضمنهم الـ 514 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 160 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فيديو.. تبادل إطلاق نار بين الأمن وإرهابيين بالأميرية
» الديهي: "نعيش أسوأ وأصعب فترة مرت على حاكم مصر"
» بلاغ للنائب العام ضد مقال بالمصري اليوم: "خيانة عظمى"
» مصطفى نصار يتبرع بأجهزة تنفس صناعي لمصابي كورونا
» محافظ القاهرة يوجه تحذير شديد اللهجة للباعة الجائلين
» وضع ثلاثة عقارات بالفيوم تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما
» رئيس دولة أوروبية: اكتشفنا علاجًا لفيروس كورونا
» جنايات الإسكندرية تصدر حكمها بشأن قاتل أطفاله الثلاثة
» كويتية قتلت زوجها من أجل "الكيف" تمثل الجريمة
» عدد إصابات ضخم بـ"كورونا" في السعودية
» صورة مثيرة لنجل "ترامب" تحرج "ميلانيا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:04 ص

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية