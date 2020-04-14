طبيب يحذر من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا

14 أبريل 2020 - 08:32 م

أثارت تصريحات مسئولين في كوريا الجنوبية عن تعرض 116 شخصًا للإصابة مجددًا بفيروس كورونا المستجد، بعد أيام تعافيهم من المرض، مخاوف من ظهور سلالة جديدة من الفيروس المميت.





وأعربت الدكتورة جانيت نيشيوات عن مخاوفه ظهور "سلالة جديدة" من المرض. وقالت لشبكة "فوكس نيوز": "يمكن أن يحدث هنا العديد من الأشياء المختلفة. قد يكون الأمر "سلبيًا بشكل كاذب" (عندما قيل لهم إنهم تعافوا من الفيروس)".



وأضافت: "ربما عندما تم مسح الأنف، على سبيل المثال، لم يحصلوا على عينة كافية، مما يعني أن تخرج النتائج سلبية على خلاف الحقيقة، الشيء الآخر، للأسف، ربما لم يخرج (المرض) من الجسد في المقام الأول".



وتابعت: "وأخيرًا، آمل أن الأمر ليس كذلك، لكن هل يمكن أن يكون هناك سلالة أخرى تظهر؟ الشيء الجيد هو أنني لا أراه في الكثير من مرضاي".

