أول ظهور.. ابنة يوسف شعبان من زوجته الكويتية تخطف الأنظار

14 أبريل 2020 - 08:35 م

خطفت "زينب" ابنة الفنان يوسف شعبان، من زوجته الكويتية، الأنظار في أول ظهور لها في الإعلام.

وظهرت "زينب" مع والدها في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج "ليالي الكويت"، وجذبت الابنة – والتي تدرس الإعلام – أنظار الجمهور بجمالها الطبيعي، كما ظهرت وهي تتكلم اللهجة الكويتية بطلاقة نظرا لأنها عاشت في دولة الكويت منذ زمن، كما أن والدتها تنتمي للجنسية الكويتية كذلك.

وقالت خلال اللقاء إن والدها مهتم بالقراءة وأنها تستمع له لخبراته عن الأمور التي حصلت معه في حياته سابقاً ، مشيرة إلى أنه إنسان متواضع للغاية، مضيفة أنها تسأل والدها باستمرار عن النجوم الكبار الذين عمل معهم، خاصة عبدالحليم حافظ.

وكشفت زينب مفاجأة، مؤكدة أنها لا تمتلك موهبة التمثيل على غرار والدها، فيما أكد "شعبان" أنه يترك أولاده على راحتهم إن قرروا سلوك طريق التمثيل أو الفن، لكنه لا يجبرهم على شيء.