  • الثلاثاء 14 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر09:18 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الأمن المصري (أرشيفية)

استشهاد ضابط ومقتل كل عناصر الخلية الإرهابية

الإفتاء

الإفتاء تجيز الإفطار للأطباء في رمضان للتعامل مع كورونا

صحيفة بريطانية: فئران بحجم الأبقار ستهاجم إنجلترا

بسبب «إققال كورونا».. جحافل الفئران تخوض حرب بقاء

لوباريزيان: الشرطة المصرية تفلت من العقاب

فيديو.. اشتباكات مسلحة بين الأمن وخارجين عن القانون بالأميرية

كورونا

طفرة جديدة لـ«كورونا» تصيب جهود إنتاج لقاح بانتكاسة

كورونا

طبيب يحذر من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا

بعد كلمة الملك سلمان.. بشرى سارة للوافدين بالمملكة

الملك سلمان يصدر 17 قرارًا "أون لاين"

وزيرة الصحة

عاجل.. تسجيل 160 إصابة بكورونا.. و14وفاة

لاعب كرة قدم

نادي شهير يبيع جميع لاعبيه بسبب فيروس كورونا

ضاحي خلفان "أقذر رجل" في الشرق الأوسط

ضاحي خلفان يتحدث عن 8 أزمات كارثية ويحذر

أول ظهور.. ابنة يوسف شعبان من زوجته الكويتية تخطف الأنظار

الصفحة الأخيرة

يوسف شعبان وابنته
يوسف شعبان وابنته
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

أول ظهور لـ ياسمين صبري بعد خطوبتها من «أبوهشيمة»

#

أول صور من حفل زفاف مصطفى شعبان على صافيناز

#

أحمد الفيشاوي يثير الجدل من جديد بسبب ابنة زوجته

#

شاهد.. والدة "صلاح" تخطف الأنظار في أول ظهور لها

فنان

كويتية

ابنة

يوسف شعبان

خطفت "زينب" ابنة الفنان يوسف شعبان، من زوجته الكويتية، الأنظار في أول ظهور لها في الإعلام.

وظهرت "زينب" مع والدها في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج "ليالي الكويت"، وجذبت الابنة – والتي تدرس الإعلام – أنظار الجمهور بجمالها الطبيعي، كما ظهرت وهي تتكلم اللهجة الكويتية بطلاقة نظرا لأنها عاشت في دولة الكويت منذ زمن، كما أن والدتها تنتمي للجنسية الكويتية كذلك.

وقالت خلال اللقاء إن والدها مهتم بالقراءة وأنها تستمع له لخبراته عن الأمور التي حصلت معه في حياته سابقاً ، مشيرة إلى أنه إنسان متواضع للغاية، مضيفة أنها تسأل والدها باستمرار عن النجوم الكبار الذين عمل معهم، خاصة عبدالحليم حافظ.

وكشفت زينب مفاجأة، مؤكدة أنها لا تمتلك موهبة التمثيل على غرار والدها، فيما أكد "شعبان" أنه يترك أولاده على راحتهم إن قرروا سلوك طريق التمثيل أو الفن، لكنه لا يجبرهم على شيء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فيديو.. تبادل إطلاق نار بين الأمن وإرهابيين بالأميرية
» الديهي: "نعيش أسوأ وأصعب فترة مرت على حاكم مصر"
» بلاغ للنائب العام ضد مقال بالمصري اليوم: "خيانة عظمى"
» مصطفى نصار يتبرع بأجهزة تنفس صناعي لمصابي كورونا
» محافظ القاهرة يوجه تحذير شديد اللهجة للباعة الجائلين
» وضع ثلاثة عقارات بالفيوم تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما
» رئيس دولة أوروبية: اكتشفنا علاجًا لفيروس كورونا
» جنايات الإسكندرية تصدر حكمها بشأن قاتل أطفاله الثلاثة
» كويتية قتلت زوجها من أجل "الكيف" تمثل الجريمة
» عدد إصابات ضخم بـ"كورونا" في السعودية
» صورة مثيرة لنجل "ترامب" تحرج "ميلانيا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:04 ص

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية