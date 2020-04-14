» فيديو.. تبادل إطلاق نار بين الأمن وإرهابيين بالأميرية

محمد فضل- متابعات
تشهد منطقة الأميرية، تبادلًا لإطلاق النار بين قوات الأمن من العمليات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب من جهة وبين مجموعة إرهابية، تتخذ من إحدى الشقق السكنية وكرًا لها.
وفور مداهمة الشرطة للشقة، سارع الإرهابيين بإطلاق النار الكثيف، ما استدعى القوات إلى إغلاق المنطقة بفرض كردون أمني.
وحذرت الشرطة المواطنين قاطنى المنطقة من الاقتراب من النوافذ والأبواب والاحتماء بالمنازل.
تبادل إطلاق نار بين قوات مكافحة الارهاب بالداخلية و مجموعة ارهابيه بالاميرية فى القاهرة مباشر علي الهوا..— Mohamed Geddo (@Geddo) April 14, 2020
ربنا ينصر شرطتنا علي الإرهابين الخونة pic.twitter.com/PztGgOHfej
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