» فيديو.. تبادل إطلاق نار بين الأمن وإرهابيين بالأميرية

14 أبريل 2020 - 08:47 م

تشهد منطقة الأميرية، تبادلًا لإطلاق النار بين قوات الأمن من العمليات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب من جهة وبين مجموعة إرهابية، تتخذ من إحدى الشقق السكنية وكرًا لها.

وفور مداهمة الشرطة للشقة، سارع الإرهابيين بإطلاق النار الكثيف، ما استدعى القوات إلى إغلاق المنطقة بفرض كردون أمني.

وحذرت الشرطة المواطنين قاطنى المنطقة من الاقتراب من النوافذ والأبواب والاحتماء بالمنازل.



