  • الثلاثاء 14 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر10:57 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

بريطانيا.. ثلث الكادر الطبي المتعامل مع كورونا أصيب به

سوزان مبارك

أول تعليق لـ علاء مبارك على تدهور صحة والدته

صالونات نسائية تبيع القمل لزيادة كثافة الشعر

جدل طبي حول استخدام دواء للقمل لعلاج كورونا

الأمن المصري (أرشيفية)

استشهاد ضابط ومقتل كل عناصر الخلية الإرهابية

الإفتاء

الإفتاء تجيز الإفطار للأطباء في رمضان للتعامل مع كورونا

صحيفة بريطانية: فئران بحجم الأبقار ستهاجم إنجلترا

بسبب «إققال كورونا».. جحافل الفئران تخوض حرب بقاء

لوباريزيان: الشرطة المصرية تفلت من العقاب

فيديو.. اشتباكات مسلحة بين الأمن وخارجين عن القانون بالأميرية

كورونا

طفرة جديدة لـ«كورونا» تصيب جهود إنتاج لقاح بانتكاسة

كورونا

طبيب يحذر من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا

بعد كلمة الملك سلمان.. بشرى سارة للوافدين بالمملكة

الملك سلمان يصدر 17 قرارًا "أون لاين"

التموين: زيادة 1000 سرير بأجهزة تنفس لاستقبال حالات كورونا

آخر الأخبار

مصيلحي
مصيلحي
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مصطفى نصار يتبرع بأجهزة تنفس صناعي لمصابي كورونا

#

إغلاق مستشفى "مار مرقس" بعد الاشتباه في خمس حالات بـ"كورونا"

#

كورونا.. 6 وفيات في إسرائيل ترفع الحصيلة إلى 101

#

كورونا.. تسجيل 10 حالات وفاة جديدة فى المغرب

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يوجد لدينا 4 آلاف سرير بأجهزة  تنفس صناعى بالمستشفيات وجارى زيادة 1000 سرير أخر، كما أن 85 ?? من الحالات المصابة بفيروس كورونا حالات بسيطة، وأن خطورة الفيروس أنه سريع الانتشار، كما أنه يتم إعداد مناطق عزل فى مراكز الشباب والمدن الجامعية ومراكز إيواء من وزارة التضامن حتى يكون لدينا كافة الاستعدادات.

وأضاف الوزير خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى على قناة صدى البلد أن أحد أعضاء اللجنة الخاصة بإدارة أزمة فيروس كورونا كما أن التعاون بين الحكومة والمواطنين سيكون له أثر إيجابى، لافتا إلى أن الخطورة ليست فى المرض وإنما فى انتشار الفيروس وأن عدم اتخاذ الإجراءات يؤدى الى الانتشار مثلما حدث قى بعض الدول مثل إيطاليا، حيث تجاهلت ظهور حالات الإصابة بالكورنيش أدى إلى الانتشار، لافتا إلى أن الوضع الوبائي فى مصر متوازن ولكن يجب المزيد من الحذر كما أن 10 الأيام المقبلة يتطلب اتباع الحذر.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد ، توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية، وطمأن المواطنين، مؤكدا أن التزاحم على السلع لا داعي له، طالما أن السلع تتوافر بكميات كبيرة تكفي احتياجاتنا لعدة شهور.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تطبيق إلكتروني ومستشفى في جراج لمواجهة كورونا
» دراسة: الصداع والشعور بالدوار من علامات الإصابة بكورونا
» فيديو.. تبادل إطلاق نار بين الأمن وإرهابيين بالأميرية
» الديهي: "نعيش أسوأ وأصعب فترة مرت على حاكم مصر"
» بلاغ للنائب العام ضد مقال بالمصري اليوم: "خيانة عظمى"
» مصطفى نصار يتبرع بأجهزة تنفس صناعي لمصابي كورونا
» محافظ القاهرة يوجه تحذير شديد اللهجة للباعة الجائلين
» وضع ثلاثة عقارات بالفيوم تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما
» رئيس دولة أوروبية: اكتشفنا علاجًا لفيروس كورونا
» جنايات الإسكندرية تصدر حكمها بشأن قاتل أطفاله الثلاثة
» كويتية قتلت زوجها من أجل "الكيف" تمثل الجريمة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:04 ص

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية