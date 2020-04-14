الأمن ينجح في القضاء على خلية إرهابية بالأميرية

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أول تعليق لـ علاء مبارك على تدهور صحة والدته
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الإفتاء تجيز الإفطار للأطباء في رمضان للتعامل مع كورونا
بسبب «إققال كورونا».. جحافل الفئران تخوض حرب بقاء
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طبيب يحذر من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا
الملك سلمان يصدر 17 قرارًا "أون لاين"
أحمد سالم
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