"التموين": توفير 2 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة

14 أبريل 2020 - 09:40 م

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه جرى توفير 2.3 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة، لمساعدة المتضررين من أزمة فيروس كورونا.



وأضاف، على المصيلحى وزير التموين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى فى برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ابنه في أمريكا يؤكد له أن الجميع هناك يتحدث عن إدارة مصر لأزمة كورونا.



وحول رأيه بشأن عدم مناسبة فرض الحظر الكامل قال: "ما يتماشى مع بعض الدول قد لا يكون مفيدا في بلاد أخرى، مؤكدا أن الحظر الكامل لن يؤثر على معدلات الإصابة بفيروس كورونا مثلما حدث في نيويورك وإيطاليا والسويد".



وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

