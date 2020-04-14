الصحة: لا زال هناك انتشار مجتمعي لكورونا في مصر

قال الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة العدوي بوزارة الصحة، إن الوعي الاجتماعي لدي المواطنين سيحد من الإصابات الكثيرة بفيروس كورونا المستجد، موضحاً أن الدولة ما زالت في المعدل المئوي للإصابة بالفيروس، كما أن الدولة وفرت كل السبل ولكن التجمعات موجودة ونحن نسير في معدل مئوي.

وأضاف حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON»، أنه ما زال هناك انتشار مجتمعي للمرض، ولم لم نطبق الحظر الكامل حتى لا تتوقف عجلة الاقتصاد، موضحاً أنه يجب على المواطن أن يأخذ حذره، ويتبع إجراءات الوقاية.

وأشار رئيس لجنة مكافحة العدوي بوزارة الصحة، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي قامت بتوزيع كمامات مجانياً على مواطنين في وسائل المواصلات، مشيراً إلى أن المواطن يسأل لماذا نسبة الوفيات مرتفعة؟، مجيباً: «لأن نسبة كبيرة من المواطنين في المجتمع تعاني من أمراض مزمنة».