إيطاليا.. 602 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى هذا الرقم

14 أبريل 2020 - 10:30 م

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيطاليا إلى 21 ألفا و67، إثر تسجيل 602 حالة وفاة جديدة.



وأعلن المدير العام للدفاع المدني بالبلاد، أنجيلو بوريللي، في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 162 ألفا و488 إصابة، بما فيهم المتعافين والوفيات.

وأوضح أن عدد الوفيات بلغ 21 ألفا و67، إثر تسجيل 602 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 37 ألفا و130، بعد تسجيل ألف و695 حالة تعاف جديدة.

ومع تسجيل 675 إصابة جديدة، أشار بوريللي إلى أن البلاد سجلت اليوم أدنى نسبة إصابات بالفيروس، منذ 10 مارس/آذار الفائت.

وأفاد أن عدد الذين يتلقون الرعاية الصحية في العناية المركزة تراجع من 3 آلاف و260 إلى 3 آلاف و186.

وأجرت إيطاليا حتى اليوم مليونا و73 ألفا و389 اختبارا للكشف عن الفيروس في عموم البلاد، وفقا للمعطيات الواردة من الدفاع المدني.

وتراجع معدل الوفيات في إقليم لومبارديا، الذي شهد أعلى عدد من الإصابات والوفيات في البلاد، حيث توفي اليوم 241 شخصا مقارنة بالأمس الذي شهد 280 حالة وفاة.

