فرنسا.. 562 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 15 ألفا و529

14 أبريل 2020 - 10:40 م

ارتفعت الثلاثاء، وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى 15 ألف و529، إثر تسجيل 562 وفاة جديدة، في الساعات الـ24 الماضية.



وذكر المدير العام لوزارة الصحة الفرنسية، جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي بالعاصمة باريس، أن "البلاد سجلت 6 آلاف و524 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 143 ألفا و303".

وأضاف سالومون، أن "32 ألفا و292 مصابا بكورونا، يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات، منهم 6 آلاف و730 بوحدات العناية المركزة".

وأشار إلى تعافي 1125 مصابا في الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 28 ألفا و805.

وحذر من أن نسبة المصابين بفيروس كورونا قد ترتفع لتتراوح بين 5 إلى 10 بالمئة من عامة الشعب الفرنسي.