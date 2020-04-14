  • الثلاثاء 14 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر10:59 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

بريطانيا.. ثلث الكادر الطبي المتعامل مع كورونا أصيب به

سوزان مبارك

أول تعليق لـ علاء مبارك على تدهور صحة والدته

صالونات نسائية تبيع القمل لزيادة كثافة الشعر

جدل طبي حول استخدام دواء للقمل لعلاج كورونا

الأمن المصري (أرشيفية)

استشهاد ضابط ومقتل كل عناصر الخلية الإرهابية

الإفتاء

الإفتاء تجيز الإفطار للأطباء في رمضان للتعامل مع كورونا

صحيفة بريطانية: فئران بحجم الأبقار ستهاجم إنجلترا

بسبب «إققال كورونا».. جحافل الفئران تخوض حرب بقاء

لوباريزيان: الشرطة المصرية تفلت من العقاب

فيديو.. اشتباكات مسلحة بين الأمن وخارجين عن القانون بالأميرية

كورونا

طفرة جديدة لـ«كورونا» تصيب جهود إنتاج لقاح بانتكاسة

كورونا

طبيب يحذر من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا

بعد كلمة الملك سلمان.. بشرى سارة للوافدين بالمملكة

الملك سلمان يصدر 17 قرارًا "أون لاين"

فرنسا.. 562 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 15 ألفا و529

عرب وعالم

روسيا
روسيا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

إيطاليا.. 602 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى هذا الرقم

#

فرنسا.. 574 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 14 ألفا و967

#

فرنسا.. تسجيل 574 وفاة جديدة بفيروس كورونا

#

فرنسا.. 643 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 13 ألفا و832

ارتفعت الثلاثاء، وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى 15 ألف و529، إثر تسجيل 562 وفاة جديدة، في الساعات الـ24 الماضية.
وذكر المدير العام لوزارة الصحة الفرنسية، جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي بالعاصمة باريس، أن "البلاد سجلت 6 آلاف و524 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 143 ألفا و303".
وأضاف سالومون، أن "32 ألفا و292 مصابا بكورونا، يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات، منهم 6 آلاف و730 بوحدات العناية المركزة".
وأشار إلى تعافي 1125 مصابا في الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 28 ألفا و805.
وحذر من أن نسبة المصابين بفيروس كورونا قد ترتفع لتتراوح بين 5 إلى 10 بالمئة من عامة الشعب الفرنسي.
وتحتل فرنسا المرتبة الرابعة بين دول العالم بإجمالي عدد الوفيات جراء كورونا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تطبيق إلكتروني ومستشفى في جراج لمواجهة كورونا
» دراسة: الصداع والشعور بالدوار من علامات الإصابة بكورونا
» فيديو.. تبادل إطلاق نار بين الأمن وإرهابيين بالأميرية
» الديهي: "نعيش أسوأ وأصعب فترة مرت على حاكم مصر"
» بلاغ للنائب العام ضد مقال بالمصري اليوم: "خيانة عظمى"
» مصطفى نصار يتبرع بأجهزة تنفس صناعي لمصابي كورونا
» محافظ القاهرة يوجه تحذير شديد اللهجة للباعة الجائلين
» وضع ثلاثة عقارات بالفيوم تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما
» رئيس دولة أوروبية: اكتشفنا علاجًا لفيروس كورونا
» جنايات الإسكندرية تصدر حكمها بشأن قاتل أطفاله الثلاثة
» كويتية قتلت زوجها من أجل "الكيف" تمثل الجريمة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:04 ص

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية